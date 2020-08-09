Беспорядки в Ливане: армия освободила здания правительства 

Армии Ливана удалось освободить правительственные здания в Бейруте . Участники беспорядков ночью захватывали объекты министерств экономики, энергетики и иностранных дел, а также штаб-квартиру Ассоциации банков Ливана. В ходе столкновений погиб полицейский, более 700 человек получили травмы, 55 из них были госпитализированы.

В ходе антиправительственных протестов минувшей ночью в Бейруте погиб полицейский — он упал в шахту лифта, спасаясь от преследования разъяренной толпы, сообщает информационный портал SBS.

Всего более 700 человек получили травмы, 55 из них были госпитализированы. Бойцы спецподразделений полиции применили слезоточивый газ против нескольких тысяч людей, которые собрались на Площади мучеников.

Демонстранты пытались прорваться через заградительные барьеры, чтобы попасть в здание парламента, а затем предприняли штурм нескольких правительственных министерств.

Группа мятежников — около 200 человек — во главе с несколькими отставными армейскими офицерами пробралась в министерство иностранных дел и объявила здание «штабом революции». Они скандировали революционные лозунги и жгли фотографии президента Ливана Мишеля Ауна.

В какой-то момент протестующие ворвались также и в здания министерств экономики и энергетики, и в штаб-квартиру Ассоциации банков Ливана. Последнее здание — очевидная мишень для протестующих, которые обычно называют действующую ливанскую власть «правительством банков».

Однако вскоре прибывшее подкрепление в виде армейского спецназа с использованием резиновых пуль и слезоточивого газа вытеснило захватчиков из всех правительственных офисов.

«Мы официально находимся в состоянии войны с нашим правительством. Это война», — сказал активист Хаят Назер.

«Они правили Ливаном 30 лет, теперь Ливан — наш», — заявил другой протестующий в прямом эфире ливанского телевидения.

Демонстранты установили виселицу на площади, чтобы «вешать политиков», протестующие, в частности, «линчевали» выполненную в натуральную величину фигуру спикера парламента Набиха Берри.

«Мы поддерживаем их право на мирный протест и призываем всех участников конфликта воздерживаться от применения насилия», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Ливанский народ слишком много пострадал, и он заслуживает того, чтобы их лидеры прислушивались к народным требованиям о прозрачности и подотчетности», — указали в американском диппредставительстве.

Премьер-министр Хасан Диаб призвал к досрочным парламентским выборам как способу урегулирования массовых беспорядков.

Армия выступила с заявлением, в котором напомнила протестующим о необходимости действовать мирно и воздерживаться от закрытия дорог или нападений на государственную или частную собственность.

Насилие вылилось на улицы накануне международной конференции, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, целью которой было объединить доноров для сбора средств в поддержку восстановления ливанской столицы после взрыва селитры в порту.

Аун сообщил, что 20 июля он узнал о том, что в порту Бейрута хранятся 2750 тонн нитрата аммония, но утверждает, что приказал чиновникам разобраться с этой проблемой, поэтому трагедия произошла не по его вине.

Химикаты хранились на складе с 2013 года после того, как были изъяты с грузового судна, но президент Ливана заверил, что у него «нет полномочий напрямую руководить портом».

«Мы хотим достойного будущего, мы не хотим, чтобы кровь жертв взрыва была потрачена впустую», — сказала Роуз Сирур, одна из демонстрантов.

В целом протестующие считают, что трагедия стала результатом коррупции и халатности во власти на протяжении многих лет, а также влияния группировки «Хезболла» на политику страны.

Как сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения , в результате взрыва, произошедшего во вторник, 4 августа, погибли 158 человек и не менее шести тысяч были ранены.

Двадцать один человек все еще числился пропавшим без вести. Правительство обещало привлечь виновных к ответственности. Но доверие к государственным чиновникам в столице Ливана сейчас на рекордно низком уровне.

В ходе расследования выяснилось, что за последние семь лет официальные лица Ливана били тревогу по поводу «пороховой бочки» с химикатами по крайней мере 10 раз, один раз выступив прилюдно с предупреждением, что селитра может «взорвать весь Бейрут».

Сообщалось также, что ливанские власти конфисковали груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Как пишет газета The New York Times, судя по снимкам со спутника, это судно затонуло в порту Бейрута в 2018 году.

ЮНИСЕФ сообщила, что из 300 тысяч человек, оставшихся без крова в результате взрыва, 80 тысяч — дети. Урон от взрыва оценивается в $15 млрд

Следователи распорядились о задержании начальника порта Хасана Корайтема, начальника таможни страны Бадри Дахера и еще ряда должностных лиц.

Впрочем, антиправительственные протесты в Ливане начались задолго до взрыва — еще в октябре. Главные требования протестующих — экономические реформы и судебное преследование чиновников, которые замешаны в коррупционных схемах.

И ситуация ухудшилась в последние месяцы, разрушительный и беспрецедентный экономический кризис в стране привел к обнищанию большой части населения.

Почти треть жителей страны не имеет работы. Ливанский фунт потерял примерно 80% своей стоимости менее чем за год, передает CNN.