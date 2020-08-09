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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки 

РИА Новости 1 час назад
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия
Фото: РИА Новости
Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщали о трех нарушениях со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Армия , Конфликты , Украина
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