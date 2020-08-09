Какую роль сыграл С-25 в развитии системы ПВО

9 августа 1950 года правительство СССР приняло постановление о создании первого отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Так появилась стационарная система С-25 «Беркут», ставшая ключевым элементом обеспечения противовоздушной обороны Москвы . Во второй половине 1950-х годов были развёрнуты 56 полков, вооружённых этими ЗРК. Научно-технологический задел по «Беркуту» использовался для разработки передвижного комплекса С-75, ставшего грозой американской авиатехники во Вьетнаме . По мнению экспертов, реализация проекта С-25 позволила Советскому Союзу заложить фундамент для последующей разработки самых эффективных в мире средств ПВО.

70 лет назад Совет министров СССР принял постановление о разработке первого отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Данный проект получил название С-25 «Беркут». Главным предназначением этой системы являлось обеспечение круговой противовоздушной обороны Москвы.

Постановлением правительства предусматривалось изготовление и развёртывание 56 стационарных огневых комплексов на удалении в несколько десятков километров от центра Москвы. Дальность действия зенитных ракет должна была составлять 30—35 км, радиолокационных станций (РЛС) — 200 км.

«Каждый комплекс включал радиолокатор наведения и стартовую позицию на 60 ракет и обеспечивал в своём секторе одновременный обстрел 20 целей», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Разработка средств наведения и управления «Беркута» была поручена специалистам НИИ-244 Минрадиопрома СССР. Инженерные сооружения для эксплуатации ЗРК проектировались Московским филиалом «Ленгипростроя». Данная инфраструктура включала в себя кольцевые дороги, базы хранения боеприпасов и различного оборудования, военные городки и казармы.

«Дорогостоящая и сложная система»

В мае 1951 года по распоряжению правительства и Генштаба ВС СССР рядом с Капустиным Яром ( Астраханская область ) началось создание нового полигона для проведения испытаний опытного образца «Беркута».

25 июля 1951 года С-25 впервые выпустил зенитную ракету В-300. Спустя три месяца под Москвой стартовали испытания опытного образца станции наведения Б-200. Весной 1953 года на высоте 7 км «Беркут» перехватил мишень Ту-4, выпустив по ней одну ракету с осколочно-фугасной боевой частью. Во второй половине 1954 года в ходе стрельб в зоне ответственности ПВО Москвы ЗРК уничтожил самолёт-мишень Ил-28.

1 апреля 1955 года советские военные завершили государственные испытания С-25, а в следующем месяце комплекс был принят на вооружение. Эксплуатацией пусковых установок ЗРК и радиолокационных станций занимались части 1-й армии ПВО особого назначения, которые дислоцировались под Москвой.

Формирование столичной системы противовоздушной обороны фактически завершилось в 1956 году. Защиту неба над Москвой и областью обеспечивали два эшелона общей численностью 56 полков. В районе дислокации каждого подразделения находились 60 пусковых установок.

Особенность размещения зенитных ракет С-25 заключалась в том, что они не располагались в контейнерах. Огневые позиции представляли собой стоящие в несколько рядов вертикальные пусковые столпы, которые были легко заметны на местности.

При этом станции наведения ракет находились в полузаглублённых железобетонных сооружениях, которые сверху были замаскированы травяным покрытием.

С-25 обладал возможностью одновременно обстреливать до 20 целей. Для поражения одного воздушного объекта отводилось до трёх ракет. В августе 1956 года расчёты ЗРК впервые приняли участие в учениях войск противовоздушной обороны, перехватив на них 191 цель.

Боеприпасы для С-25 были впервые продемонстрированы широкой публике на параде в Москве 7 ноября 1960 года.

В процессе эксплуатации советские предприятия постоянно совершенствовали ракеты для решения задач по отражению массированных налётов авиации противника.

В 1960-е годы инфраструктура столичной системы ПВО подверглась модернизации. На боевом дежурстве обновлённые комплексы С-25М находились до 1982 года и были впоследствии заменены на самоходные ЗРК C-300.

Как отмечают эксперты, развёртывание С-25 во второй половине 1950-х годов придало мощный импульс развитию отечественных зенитных комплексов, средств радиолокации и управления войсками ПВО. Опыт разработки и эксплуатации «Беркута» позволил осознать необходимость последующего оснащения армии СССР передвижными и самоходными ЗРК.

Например, научно-технологический задел, полученный в рамках реализации проекта С-25, применялся при создании комплекса С-75, который 1 мая 1960 года в небе над Свердловской областью сбил самолёт-разведчик США Lockheed U-2. Впоследствии данное средство ПВО успешно использовалось во Вьетнамской войне для уничтожения американской авиатехники.

«Помимо прочего, С-25 — это первый отечественный многоканальный ЗРК, то есть он мог отслеживать разные типы целей. Но «Беркут» получился очень крупным и потому размещался на стационарных позициях в Подмосковье. По тем временам это была дорогостоящая и сложная система», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, в процессе создания С-25 советским конструкторам в кратчайшие сроки пришлось решать множество проблем. В частности, на начальном этапе развития находилась компьютерная техника — советские электронно-вычислительные машины 1950-х годов были громоздкими и потребляли значительный объём энергии.

«Крупные габариты электронного оборудования сильно ограничивали разработчиков зенитных ракетных комплексов, но эта проблема существовала во всём мире. В 1950-е годы потянуть такой проект, как ЗРК, могла только передовая страна. И задача, поставленная руководством СССР, была успешно выполнена. Удалось разработать новые радары, ракеты, системы управления», — рассказал Лямин.

«Развитие шагнуло далеко вперёд»

В беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что С-25 создавался практически с нуля. Главная задача, которую стремилось решить советское правительство, заключалась в борьбе с боевой авиацией западных стран, включая американские ядерные бомбардировщики.

По информации Минобороны РФ, с началом холодной войны иностранные самолёты часто безнаказанно нарушали государственные границы СССР, а в 1951—1952 годах советские военные зафиксировали попытки «глубоких прорывов» реактивных самолётов-разведчиков.

«В 34 случаях нарушений было сбито всего три иностранных самолёта и ещё три повреждено, при этом потерян свой самолёт и погиб лётчик», — говорится в материалах Минобороны.

Решение данной проблемы советское руководство видело в совершенствовании истребительной авиации и появлении зенитных ракетных комплексов.

«Реализация проекта С-25 стала прорывом в создании нового класса оружия и позволила заложить основу, на мой взгляд, лучшей в мире школы разработки, производства и эксплуатации систем противовоздушной обороны. Сегодня всё это материализовалось в концерне «Алмаз-Антей», который выпускает всемирно известные ЗРК», — отметил Коротченко.

Юрий Лямин считает, что залогом успеха развития отечественных средств ПВО является перманентная угроза, которую представляет собой авиация стран — членов НАТО . В то же время, как говорит эксперт, с 1960-х годов западные военные самолёты не «рискуют» нарушать госграницы СССР и РФ.