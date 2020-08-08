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В США ввели в строй новый корабль ВМС «Сент-Луис» 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В США ввели в строй новый корабль ВМС «Сент-Луис»
Фото: News.ru
Новый американский корабль прибрежной зоны «Сент-Луис» (USS St. Louis) введён в строй. Торжественная церемония состоялась на базе ВМС США Мэйпорт во Флориде.
Спуск на воду проходил в простой обстановке из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

USS St. Louis обеспечит маневренность, стабильность и поражающую способность в сегодняшнюю эпоху конкуренции великих держав, — заявил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт.

Он добавил, что новый корабль и его команда будут защищать США и интересы государства как вблизи границ, так и за рубежом. Министр ВМС заявил, что речь может идти как о действиях по борьбе с наркоторговлей в Карибском регионе, так и о работе по улучшению операционной совместимости с партнёрами и союзниками страны на море.
Корабль начали собирать весной 2017 года, а его финальные огневые и ходовые испытания закончились в декабре 2019. Длина судна составила 115.3 метра, ширина 17 с половиной метров. Силовая установка позволяет кораблю разгоняться до сорока узлов и плавать на расстояние в 4500 тысячи морских миль. В число основных задач корабля прибрежной зоны входит противостояние угрозам со стороны дизельных подводных лодок и мин, а также угрозам на поверхности.
Как писал NEWS.ru, Военно-морские силы (ВМС) США за девять последних месяцев не смогли пополнить ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля USS Gabrielle Giffords типа Independence. Стелс-ракета была использована в октябре 2019 года при стрельбах по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане.
С тех пор одна из восьми пусковых установок корабля пустует, поскольку нет стелс-ракеты, которая могла бы восполнить «потерянную». Издание отмечает, что проблема возникла из-за непростых отношений между норвежской компанией Kongsberg, которая разработала ракету, и американским концерном Raytheon, производящим её.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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