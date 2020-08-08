Более 9,5 тысячи российских военных переболели COVID-19 

Все новости на карте

За минувшие сутки в Вооруженных Силах РФ от нового типа коронавирусной инфекции выздоровел 71 военнослужащий. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

Таким образом общая численность выздоровевших в российских войсках выросла до 9515 человек. На сегодняшний день известно о 975 военнослужащих с положительными результатами анализа на COVID-19. Из них в госпиталях Минобороны России лечение проходят 774 человек. В свою очередь в изоляторах по месту службы находятся 23 человека. Еще семь военных поместили в лечебные учреждения системы гражданского здравоохранения, а еще 171 — изолировали на дому.

Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные не имеют симптомов заболевания, сообщается на официальном сайте Минобороны.