Ядерным оружием по Курилам: Япония намекнула России 

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Часть японцев возмутились торжественным открытием аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.

Церемония прошла 5 августа, передаёт РИА Новости. Рядом с центром установлена памятная плита, на которой высечены слова императора Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Это событие освещали многие японские СМИ. В комментариях японцы пишут, что Россия снова показала, что Курильские острова принадлежат ей. Многие советуют властям прекратить добрососедские отношения и даже настаивают, чтобы Токио обзавелся ядерным оружием и угрожал России.

«Если Япония на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие».

«На возврат островов можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействовать в дружественном ключе».

«Дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики»

«Ничего нельзя поделать с тем, что Южные Курилы находятся под контролем России», — пишут пользователи.

Напомним, Япония выдвигает территориальные претензии ко всем своим соседям — Китаю, России и Южной Корее. В Кремле ранее заявили, что Россия не торгует своими землями и не намерена передавать острова Японии.