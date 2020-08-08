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Ядерным оружием по Курилам: Япония намекнула России 

Майк Габриелян 40 минут назад
Ядерным оружием по Курилам: Япония намекнула России
Фото: Reuters
Часть японцев возмутились торжественным открытием аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Церемония прошла 5 августа, передаёт РИА Новости. Рядом с центром установлена памятная плита, на которой высечены слова императора Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».
Это событие освещали многие японские СМИ. В комментариях японцы пишут, что Россия снова показала, что Курильские острова принадлежат ей. Многие советуют властям прекратить добрососедские отношения и даже настаивают, чтобы Токио обзавелся ядерным оружием и угрожал России.

«Если Япония на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие».

«На возврат островов можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействовать в дружественном ключе».

«Дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики»

«Ничего нельзя поделать с тем, что Южные Курилы находятся под контролем России», — пишут пользователи.

Напомним, Япония выдвигает территориальные претензии ко всем своим соседям — Китаю, России и Южной Корее. В Кремле ранее заявили, что Россия не торгует своими землями и не намерена передавать острова Японии.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как в XIX веке Япония неоднократно предпринимала попытки посягательства на российские Курилы и Сахалин.
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Армия , РИА Новости , Япония
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