Подразделения армии КНР прибыли в Россию

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Подразделения Народно-освободительной армии Китайской Народной республики (НОАК) прибыли в Новосибирск для участия в конкурсе Армейские международные игры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Отмечается, что в российский город, помимо китайских военнослужащих, доставили различную военную и специальную технику.

После встречи с российскими коллегами военнослужащие КНР прошли термометрию и сдали тесты на наличие коронавируса.

По данным ЦВО, часть военного имущества и стрелкового вооружения НОАК были направлены в Новосибирск для участия в конкурсе "Отличники войсковой разведки", другая — в ряд регионов России для участия в международных армейских играх.

Международный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.