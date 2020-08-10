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Подразделения армии КНР прибыли в Россию для участия в АрМИ-2020 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Подразделения армии КНР прибыли в Россию
Фото: Газета.Ru
Подразделения Народно-освободительной армии Китайской Народной республики (НОАК) прибыли в Новосибирск для участия в конкурсе Армейские международные игры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Отмечается, что в российский город, помимо китайских военнослужащих, доставили различную военную и специальную технику.
После встречи с российскими коллегами военнослужащие КНР прошли термометрию и сдали тесты на наличие коронавируса.
По данным ЦВО, часть военного имущества и стрелкового вооружения НОАК были направлены в Новосибирск для участия в конкурсе "Отличники войсковой разведки", другая — в ряд регионов России для участия в международных армейских играх.
Международный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.
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Комментарии
Армия , Войска , Китай , Новосибирск
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