Эксперт описал войну России со странами Балтии

"Балтийские страны делают ставку на повышение уровня уровня мобильности сухопутных войск, их защиты и огневой мощи. Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия. Однако большие недочеты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности", — заявил он.