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Раскрыто слабое место Балтии в случае войны с Россией 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Эксперт описал войну России со странами Балтии
Фото: Reuters
Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polske Radio назвал противовоздушную оборону средней дальности слабым местом государств Балтии в возможном противостоянии с Россией.

"Балтийские страны делают ставку на повышение уровня уровня мобильности сухопутных войск, их защиты и огневой мощи. Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия. Однако большие недочеты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности", — заявил он.

По мнению Шиманского, устранить эту проблему могут военные учения. В качестве примера он привел маневры Trident Juncture, проводившиеся в 2015 и 2018 годах. Последние стали крупнейшими маневрами Североатлантического альянса за 20 лет.
Помимо этого, аналитик призвал руководство НАТО обратить внимание на командно-силовую структуру блока.
Балтийский страны неоднократно обвиняли Россию в подготовке "агрессии". В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что не планируют нападать на кого-либо из Североатлантического альясна.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в НАТО это прекрасно понимают, но используют такие заявления как предлог для размещения техники и войск у российских границ.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Лавров , МИД , НАТО
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