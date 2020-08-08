Корабли ВМФ провели пуски ракет в Северном море

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Корабли Балтфлота в рамках учения "Океанский щит" успешно провели условные пуски ракет в Северном море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что в маневрах приняли участие корабли "Мытищи", "Советск", "Серпухов", корветов "Стерегущий", "Бойкий", "Стойкий".

Комплекс "Калибр" ударил по наземным целям, а "Уран" — по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника.

"Ракетная стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов" — говорится в сообщении.

Корабли также отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Масштабные учения Военно-морского Флота "Океанский щит — 2020" проходят в акватории Балтийского моря, в них задействовано более 30 кораблей различных классов.