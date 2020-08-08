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Взрыв прогремел у военной базы в столице Сомали 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Взрыв прогремел у военной базы в столице Сомали
Фото: globallookpress.com
В столице Сомали, городе Могадишо взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.
Об этом сообщает местный информационный портал Goobjoog News, ссылаясь на источники в медицинских кругах. Взрыв, организованный террористом-смертником, прогремел на перекрестке Бар-Аян в столичном районе Варта-Набадда в непосредственной близости от армейской базы.
По словам очевидцев, автомобиль пытался прорваться через армейский КПП. В результате погибли по меньшей мере восемь человек. Ещё 14 получили ранения, передаёт ТАСС.
Как писал NEWS.ru, подобный взрыв прогремел в столице Сомали 3 августа. Террористической атаке подвергся популярный ресторан Lul Yemeni, находящийся неподалёку от морского порта. В момент взрыва там обедали правительственные должностные лица и госслужащие. По предварительным данным, взрывное устройство подорвал на себе террорист-смертник либо возле ресторана, либо внутри него.
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Армия , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Могадишо , Сомали
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