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«Талибан» назвал источники получения оружия 

News.ru и ещё 5 1 час назад
«Талибан» назвал источники получения оружия
Фото: globallookpress.com
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) получает оружие в том числе от афганской армии, отношения с Россией и другими странами региона исключительно политические. Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.

Наш политический офис (в Дохе. — NEWS.ru) поддерживает отношения как с Россией, так и с соседними странами и регионами. Но только на политическом уровне. Речь не идет о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения [в обратном], — заявил Шахин журналистам РИА Новости.

Он высоко оценил роль России в вопросе межафганского урегулирования. Он напомнил, что в 2019 год в Москве была проведена встреча по Афганистану, в которой также был представлен «Талибан».
Что касается имеющихся у нас вооружений, то у нас есть запасы оружия в Афганистане, и мы также закупаем оружие у кабульской администрации — у армии, — пояснил представитель «Талибана».
Шахин рассказал, что ранее появилась информация о пропаже сотни тысяч единиц оружия у кабульской администрации. На самом деле это оружие было куплено «Талибаном». Часть вооружения захватывается во время боёв.
Между США и «Талибаном» существует канал военной связи для обмена данными. Представители движения информируют американскую сторону при возникновении каких-либо нарушений, отметил Шахин.
Впервые за 18 лет «Талибан» и США подписали в феврале 2020 года соглашение о мире. Согласно документу, иностранные войска должны быть выведены из Афганистана за 14 месяцев, также предусмотрено начало межафганского диалога после обмена пленными.
NEWS.ru писал, что талибы опровергли слухи о «подкупе» их Россией. Информация о сговоре развёрнута противниками мирнго процесса в Афганистане, уверены в «Талибане».
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Талибан , РИА Новости
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