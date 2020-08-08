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Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град» 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
В Крыму на полигоне Опук прошли учебные стрельбы расчетов РСЗО "Град" армейского корпуса Черноморского флота. Артиллеристы поражали одиночные и групповые мишени, имитирующие позиции противника.
Реактивная система залпового огня "Град" калибра 122мм была разработана в Советском Союзе в 1960-е годы. РСЗО "Град" насчитывает множество модификаций, в том числе и зарубежных. Количество снарядов для залпа: 40 штук. Максимальная дальность поражения цели до 40 км, минимальная — не менее 1,6 км. Артиллерийская часть монтируется на доработанных типах шасси грузовых автомобилей семейств «Урал-375» или «Урал-4320» в зависимости от модификации. Модификация «Град-1» монтируется на «ЗИЛ-131». Скорость передвижения боевых машин 75—90 км/ч. В систему входит комплекс автоматизированного управления огнём «Виварий».
Армия , Видео , Республика Крым
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