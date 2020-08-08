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Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ 

Вадим Дроздов 40 минут назад
Под Ульяновском на полигоне Поливно прошли учения десантно-штурмовых подразделений Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ.
Воздушно-десантные войска — отдельный род войск Вооруженных сил Российской Федерации, являющийся средством и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач. Этот вид войск основан в 1992 году.
Армия , Видео , Ульяновск
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