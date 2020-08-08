Украина нашла оружие против России

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Украинский журналист Максим Кухар предложил разработать ракетные комплексы, которые будут снаряжать ядерными отходами. Соответствующее заявление он сделал на канале UkrLife.

Эти комплексы он предложил использовать в случае появления угрозы со стороны России.

Кроме того, журналист назвал четыре способа, которые помогут защититься, "если начнется война". Кухар предложил ввести в строй примерно 500 старых советских ракет, укомплектованных ядерными отходами. Свою идею он назвал "ядерным кулаком".

"У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов", — добавил Кухар.

Он также выразил мнение, что вероятность осуществления данного плана "растет изо дня в день".