Президент США Дональд Трамп мстит канцлеру Германии Ангеле Меркель за личную неприязнь путем вывода части американского контингента из страны, сообщает издание «Русская Германия». Аналитики сходятся во мнении, что если планы американского лидера осуществятся, то некоторые немецкие регионы ощутят серьезные экономические проблемы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Трамп заявил о намерении вывести из Германии 12 тысяч американских военнослужащих. Поводом для такого решения якобы стало несоблюдение Берлином договоренностей с НАТО , согласно которым европейские страны должны тратить на оборону не менее 2% ВВП (в настоящее время уровень затрат ФРГ достигает 1,38% ВВП).

Аналитики полагают, что обвинения Трампа неосновательны, поскольку другие страны Европы тратят на оборону еще меньше, чем Германия.

Эксперты подозревают, что в заявления американского лидера кроется банальная месть канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Взаимная неприязнь имеет под собой несколько оснований: во-первых, отказ Меркель приехать на саммит «Большой семерки» в США, во-вторых, борьба Германии за российский газопровод «Северный поток — 2», что противоречит интересам американских политиков, и, наконец, личное негативное отношение Меркель к Трампу.

«Глава немецкого правительства последние три с половиной года с трудом скрывает заинтересованность в перемене власти в Америке», — говорится в статье.

Если планы на вывод части американских войск из ФРГ осуществятся, то некоторые немецкие регионы, где базируются военные США, ждут серьезные экономические проблемы, отмечает автор.

Всё дело в том, что «львиная доля» экономики деревень и городов, окружающих военные базы, завязана на обслуживании американских солдат. В случае, если они покинут место своего расположения, тысячи жителей Германии могут лишиться своих рабочих мест.