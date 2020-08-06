В России назвали виновника нестабильности в Сирии

Присутствие США в Заевфратье провоцирует нестабильность в регионе. Об этом сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий, его слова приводит ТАСС.

«Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно— политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни», — сказал Щербицкий.

Он также заявил, что командование группировкой РФ в Сирии оставляет за собой право ответить на атаки боевиков, которые угрожают российским военным, Сирии и мирным жителям. Боевики террористических организаций, по его словам, обстреливают позиции правительственных сил Сирии. Также они предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности.