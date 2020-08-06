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Китай испытал «уничтожители американских авианосцев» 

Ferra.ru 1 час назад
Китай испытал «уничтожители авианосцев»
Фото: Ferra.ru
Китай испытал две баллистические ракеты «Дунфэн», которые называют «уничтожителями американских авианосцев».
Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они испытали две ракеты — малой дальности «Дунфэн-16» и средней дальности «Дунфэн-26».
Как заявил командир бригады, проводившей испытания, «мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы наши действия были быстрыми и точными».
Журналисты напомнили, что дальность полёта «Дунфэн-26» равна примерно четырём тысячам километрам. Она может угрожать авианосной ударной группе Военно-морских сил (ВМС) США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Радиус действия ракеты позволяет ей наносить удары по американским объектам на острове Гуам с китайского побережья. Конечно, пока эта ракета не уничтожила ни одного реального американского авианосца.
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Армия , Оружие , Военное обозрение , Китай
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