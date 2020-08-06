США вооружат Тайвань беспилотниками

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США ведут с Тайванем переговоры о продаже по меньшей мере четырех американских разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников.

По их информации, сделка, включающая в себя продажу четырех БЛА SeaGuardian, оценивается в $600 млн Отмечается, что потенциальное соглашение в целом одобрено Госдепартаментом , однако предстоит также получить одобрение Конгресса США

Агентство отмечает, что данная сделка может усилить напряженность в отношениях между Китаем и США.