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Америка учинила расправу над сирийцами руками своих прокси 

Аргументы Недели 2 часа назад
Америка учинила расправу над сирийцами
Фото: соцсети
Группировка «Касад», которую поддерживают оккупационные силы США, в ходе рейдов похитили несколько жителей поселка Аш-Шхейль на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Это произошло на фоне увеличения числа протестных акций, призывающих американцев покинуть территорию Сирии. Об этом сообщает новостное агентство САНА.
«Местные источники рассказали агентству САНА, что группировки «Касад» провели облавы в домах жителей поселка, похитив несколько мирных граждан и увезя их в неизвестном направлении. Боевики «Касад» подожгли несколько домов жителей Аш-Шхейля, которые протестовали против их произвола и преступных действий.
Ранее сообщалось, что группировка установила в поселке Аш-Шхейль блокпосты с целью подавления акций протеста с требованием ухода из региона формирований группировки «Касад» и оккупационных сил, которые совершают преступления против местного населения.
Группировка «Касад» перекрыла все въезды и выезды из поселков Аш-Шхейль, Аль-Бсера, Аль-Хаваидж и Зибан в провинции и ввели военное подкрепление в поселок Аш-Шхейль».
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Комментарии 11
Армия , Ближний Восток , Дейр-Эз-Зор , Сирия , США
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