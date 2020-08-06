Массированный удар «Искандера» попал на видео

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Опубликовано видео массированных ударов «Искандера» 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа выполнили пуски ракетами комплекса «Искандер» по критически важным объектам условного противника. Ракетные удары были произведены на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в ходе оперативно-специального сбора, об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве отметили, что пуски осуществлялись при огневой поддержке реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа, который оснащен реактивной системой залпового огня «Торнадо-С». Руководил сбором начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
Армия , Видео , Войска , Оружие , Михаил Матвеевский , Министерство обороны
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