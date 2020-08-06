Массированный удар «Искандера» попал на видео

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа выполнили пуски ракетами комплекса «Искандер» по критически важным объектам условного противника. Ракетные удары были произведены на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в ходе оперативно-специального сбора, об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве отметили, что пуски осуществлялись при огневой поддержке реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа, который оснащен реактивной системой залпового огня «Торнадо-С». Руководил сбором начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.