Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модернизированная «Мста-СМ» поступила в войска 

Популярная механика 1 час назад
Модернизированная «Мста-СМ» поступила в войска
Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia
Предприятие «Уралтрансмаш» поставило первую партию новейших самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ».
Самоходная гаубица 2С19М2 создана на базе 152-мм дивизионной самоходной гаубицы 2С19 и предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.

"152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19М2 — это боевая гусеничная машина, отвечающая всем требованиям к современной артиллерии. В ее конструкцию внедрены инновационные технические решения, позволяющие увеличить точность стрельбы, скорострельность и сократить время выполнения боевой задачи", — заявил генеральный директор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров ТАСС.

Напомним, новейшая версия гаубицы отличается дополнительными приборами наводчика и заряжающего, бортовой электронно-вычислительной машиной с модемом, дисплеем и цифровым датчиком угла возвышения орудия, системой автоматизированного удаления стреляной гильзы, улучшенной бронезащитой, увеличенной до 10 выстрелов в минуту прицельной скорострельностью, функцией "огневого налёта", меньшей заметностью в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах и большим комфортом для экипажа за счёт наличия кондиционера, а также рядом других доработок.
Ранее была представлена разработанная по инициативе и при участии «Рособоронэкспорта» гаубица «Мста-С» в натовском калибре 155 миллиметров. Демонстрация возможностей этой самоходной артиллерийской установки прошла на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле весной 2020 года.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
Популярная механика: последние новости
Минобороны сбило «Прогресс» комплексом «Штиль» Минобороны сбило «Прогресс» комплексом «Штиль» Стекло Су-57 защитит пилота от ядерного взрыва Стекло Су-57 защитит пилота от ядерного взрыва Легендарный самолет-разведчик стал “Wi-Fi-роутером для военных” Легендарный самолет-разведчик стал “Wi-Fi-роутером для военных”
Комментарии
Армия , Дмитрий Семизоров , Рособоронэкспорт , Уралтрансмаш , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
Капитан судна с селитрой писал жалобы Путину
Капитан судна с селитрой писал жалобы Путину
Лукашенко выдаст «боевиков» ЧВК России и Украине
Лукашенко выдаст «боевиков» ЧВК России и Украине
«Сапёр?»: россиянин избежал ареста в Минске
«Сапёр?»: россиянин избежал ареста в Минске
Видео
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
00:59
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
Армия
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
00:18
Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
Политика Другое
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
01:19
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
01:53
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение