Модернизированная «Мста-СМ» поступила в войска 

Предприятие «Уралтрансмаш» поставило первую партию новейших самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ».

Самоходная гаубица 2С19М2 создана на базе 152-мм дивизионной самоходной гаубицы 2С19 и предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов.

"152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19М2 — это боевая гусеничная машина, отвечающая всем требованиям к современной артиллерии. В ее конструкцию внедрены инновационные технические решения, позволяющие увеличить точность стрельбы, скорострельность и сократить время выполнения боевой задачи", — заявил генеральный директор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров ТАСС.

Напомним, новейшая версия гаубицы отличается дополнительными приборами наводчика и заряжающего, бортовой электронно-вычислительной машиной с модемом, дисплеем и цифровым датчиком угла возвышения орудия, системой автоматизированного удаления стреляной гильзы, улучшенной бронезащитой, увеличенной до 10 выстрелов в минуту прицельной скорострельностью, функцией "огневого налёта", меньшей заметностью в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах и большим комфортом для экипажа за счёт наличия кондиционера, а также рядом других доработок.