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Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео учебных стрельб танкистов армейского корпуса Черноморского флота в Крыму. Бойцы на военном полигоне отрабатывали прицельный огонь по позициям условного противника из танков Т-72Б3. Огонь велся по мишеням, имитирующим вражеские танки, позиции артиллерии и низколетящие вертолеты. Удаленность мишеней составляла от 900 до 2200 метров. Стрельба проводилась в условиях постоянной смены обстановки, поэтому экипажам требовалось продемонстрировать мгновенную реакцию в работе. Половина учебного времени пришлась на темное время суток. Для ориентирования танкисты использовали приборы ночного видения. Т-72Б3 были разработаны в качестве экономичной альтернативы танку Т-90.
Армия , Видео , Министерство обороны , Республика Крым
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