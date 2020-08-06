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Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по контролю над вооружениями 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 45 минут назад
Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией
Фото: ТАСС
Россия и Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«В последние несколько месяцев мы усердно работали над тем, чтобы три страны, у которых имеется наиболее крупный арсенал ядерного оружия, то есть США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как нам вместе двигаться дальше, чтобы снизить угрозу для мира с точки зрения использования этого мощного оружия. Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас вскоре будет еще одна», — приводит слова Помпео ТАСС.

«Мы надеемся, что Китай решит участвовать. Мы думаем, что это в их интересах, и мы знаем, что это в интересах всего мира», — убежден Помпео.

«Мы надеемся, что они будут участвовать, мы надеемся, что Россия призовет их участвовать, мы надеемся, что весь мир поймет, как важно, чтобы три ядерные державы со значительными ресурсами и арсеналами собрались вместе и создали более устойчивую и стабильную стратегическую ситуацию с точки зрения не только риска использования ядерного оружия, но также и его распространения», — добавил госсекретарь.

Ранее в Сенате США призвали Вашингтон немедленно согласиться на продление ДСНВ.
Напомним, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение. При этом глава МИД подчеркнул, что Россия обеспечит свою безопасность и без ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий.
Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков классифицировал действия администрации США как попытку слома системы международной безопасности.
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Армия , В мире , Войска , Оружие , США , Сергей Рыжков , Сергей Лавров , МИД , Сенат США , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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