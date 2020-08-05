Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На трассу М1 в Белоруссии сели боевые самолёты 

RT на русском 1 час назад
На трассу М1 в Белоруссии сели боевые самолёты
Фото: РИА Новости
В ходе оперативно-тактических учений ВВС и войск ПВО в Белоруссии на участке автомобильной трассы М1 в Ивацевичском районе приземлились боевые самолёты.
Как сообщает TUT.by, посадка проводилась на специально заложенный при строительстве трассы отрезок — аэродромный участок дороги.
На трассу сели истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолёты Як-130, а также учебно-тренировочный L-39 Albatros.
Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило, что первый этап учений с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдёт в республике с 4 по 7 августа.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
RT на русском: последние новости
Под Владимиром военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца Под Владимиром военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца Лукашенко призвал провести выборы в Белоруссии как праздник Лукашенко призвал провести выборы в Белоруссии как праздник Шойгу рассказал о новых надбавках для российских военнослужащих Шойгу рассказал о новых надбавках для российских военнослужащих
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
00:37
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
Происшествия
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
00:53
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение