Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик RC-135 ВВС США и судно патрульной авиации «Посейдон» ВМС США. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
По данным военного ведомства, для перехвата самолетов в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж приблизился к лайнерам на безопасное расстояние.
В результате самолеты изменили направление полета. Нарушений границы России допущено не было, сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва: последние новости
Лукашенко заявил, что никто не намерен «красть голоса» на выборах Лукашенко заявил, что никто не намерен «красть голоса» на выборах Сергей Шойгу ввел спецнадбавки к окладам российских военных Сергей Шойгу ввел спецнадбавки к окладам российских военных Трамп заявил, что США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию Трамп заявил, что США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию
Армия , Видео , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин не будет играть в хоккей»: в Сети оценили поведение…
«Путин не будет играть в хоккей»: в Сети оценили поведение…
Прекратите стон: «Наши пролюбили-потеряли Белоруссию!»
Прекратите стон: «Наши пролюбили-потеряли Белоруссию!»
Из глаз торчали ножницы: двойное убийство после свадьбы
Из глаз торчали ножницы: двойное убийство после свадьбы
Крымские татары обрушились на Кравчука
Крымские татары обрушились на Кравчука
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
00:53
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
02:13
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение