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Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик RC-135 ВВС США и судно патрульной авиации «Посейдон» ВМС США. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, для перехвата самолетов в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж приблизился к лайнерам на безопасное расстояние.

В результате самолеты изменили направление полета. Нарушений границы России допущено не было, сообщает РИА Новости.