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Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Фото: РИА Новости
Остекление новейшего российского истребителя Су-57 способно защитить летчика от света ядерного взрыва, а также электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика, ОНПП "Технология" Андрей Силкин.
Как отметил руководитель компании, использование новых материалов позволило создателям добиться "незаметности" кабины для радиолокационных средств обнаружения. При этом "в два раза повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы".
Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 подписали на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив.
После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета. Позднее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что массовые поставки Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году.
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Комментарии
Армия , Юрий Слюсарь , Андрей Силкин , Сергей Чемезов , ОНПП Технология им. А.Г.Ромашина , Министерство обороны , Ростех , ОАК , РИА Новости
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