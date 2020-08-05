Появилось видео развертывание РЛС «Каста»

В Ростовской области прошли учения военных расчетов радиолокационной станции "Каста", относящихся к Южному военному округу. РЛС кругового обзора используется для обнаружения и ведения воздушных целей условного противника. В полевых условиях расчет РЛС "Каста" выполнил норматив по развертыванию станции. Военнослужащие также отработали различные вводные по обнаружению воздушных объектов. Кроме того, расчет РЛС «Каста» станции выполнил передачу координат условных объектов «неприятеля» на командный пункт зенитного ракетного подразделения, оснащенного комплексами «Тор-М» для их дальнейшего обезвреживания. В состав РЛС "Каста" входят 3 аппаратных машины и прицеп для кабельных укладок.
Появилось видео развертывания РЛС «Каста»
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