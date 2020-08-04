США могут уступить лидерство в военных технологиях

"Такую возможность нельзя исключить, — отметил он, отвечая на вопрос о том, могут ли США лишиться преимущества перед Китаем в таких сферах, как искусственный интеллект, биотехнологии и квантовая электроника. — Так может произойти, если мы будем следовать нынешним курсом. Мы имеем доступ к колоссальным ресурсам и поистине фантастическим технологиям, у нас работают опытные специалисты, и все эти факторы работают в нашу пользу, но проблемой является наша неспособность признавать происходящие перемены, и если мы лишимся военного превосходства, то это немедленно приведет к последствиям в том, что касается нашего экономического и дипломатического влияния в мире, которое мы воспринимаем как должное".