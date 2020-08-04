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Пентагон провел новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Пентагон испытал ракету Minuteman III
Фото: Reuters
Министерство обороны США провело во вторник очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, уточнив, что запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
Три учебные головные части ракеты преодолели расстояние около 6,75 тыс. км и поразили цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.
Ракеты шахтного базирования Minuteman III, как указала пресс-служба, были приняты на вооружение почти 50 лет назад. Ежегодно осуществляется до четырех их пусков. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС используют полученные при этом данные для проверки боеготовности ракет.
По данным американских экспертов, в ведении ВВС находятся 400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Они несут боевое дежурство на базах Малмстром (штат Монтана), Майно (штат Северная Дакота) и им. Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг). Еще 50 шахт имеется в резерве — баллистические ракеты могут быть размещены в них незамедлительно, если потребуется.
Пентагон рассчитывает осуществить замену Minuteman III на новые ракеты, которые находятся в стадии разработки, в 2036 году.
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Комментарии
Армия , Пентагон , Минэнерго
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