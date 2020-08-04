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Оценены шансы новой немецкой пушки уничтожить «Армату» 

Lenta.ru 1 час назад
Оценены шансы немецкой пушки уничтожить «Армату»
Фото: РИА Новости
Украинские журналисты из Defence Express явно переоценили возможности новой пушки немецкого производства, которую они окрестили «убийцей» российского танка Т-14 «Армата». Такое мнение высказал военный эксперт, директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, тем, кто захочет атаковать «Армату» прежде всего придется к ней подобраться, что не так уж легко сделать, учитывая, что российская боевая машина вооружена новейшей 125-миллиметровой пушкой: она способна стрелять разными типами снарядов на расстояние до 12 километров. Кроме того, потенциальному противнику будет сложно обнаружить российский танк благодаря его силуэту и специальному покрытию, которое снижает заметность «Арматы» в тепловом и радиолокационном спектрах.
Также, отметил Михайлов, «Армата» обладает лучшей из известных пассивной и активной защитой.

«Комбинированная броня способна выдержать попадание любого существующего на сегодняшний день зарубежного противотанкового боеприпаса. "Армата" оснащена комплексом активной защиты "Афганит", который в автоматическом режиме обнаруживает летящие к танку снаряды и ракеты и уничтожает их отстреливаемыми боеприпасами, а также динамической защитой "Малахит", устойчивой к любым противотанковым боеприпасам калибра 100-150 миллиметров», — пояснил он.

Таким образом, подчеркнул эксперт, выводы украинских журналистов имеют мало общего с действительностью.
Ранее в августе немецкий концерн Rheinmetall опубликовал видео, на котором, по всей видимости, запечатлен британский боевой танк Challenger 2, получивший новые броню и пушку. При этом издание Defence Express заявило, что показанное орудие обладает повышенной пробиваемостью брони, благодаря чему якобы сможет уничтожать российские танки Т-14 «Армата» и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также Т-72 и ​​Т-90.
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Комментарии
Армия , Александр Михайлов , газета "Известия"
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