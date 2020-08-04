Шантаж войной: Минск стягивает технику к границе с РФ 

Повестки из военкоматов получили жители приграничными с Россией Витебской и Могилевской областей. На 25-дневные военные сборы, которые начнутся 10 августа — на следующий день после выборов президента республики — призывают отслуживших мужчин в возрасте до 35 лет.

Источники канала сообщают, что военнослужащие запаса будут проходить сборы в тех частях, где они ранее служили.

Позже в Минобороны Белоруссии подтвердили начало военных сборов и назвали их плановыми.

«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года», — заявила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.

Wargonzo также утверждает, что в Витебской и Могилевской областях уже несколько месяцев проходят сборы националистов-радикалов в специальных закрытых лагерях, организованных якобы с помощью КГБ Белоруссии . Радикалов тренируют военные инструкторы из Польши и Прибалтики.

«Вряд ли белорусское КГБ само занималось созданием этих группировок, но кто-то — на довольно высоком уровне — отдал приказ комитетчикам закрыть на это глаза», — считает Семен Пегов.

По мнению военкора, нынешняя ситуация напоминает Украину в 2013 году, когда в отдельных областях проводил тренировки будущий «Правый сектор» (запрещен в РФ). А мобилизация военнослужащих в пророссийских областях повторяет сценарий на Украине в 2014 году, когда для подавления недовольства новой властью в Донбасс стягивали подразделения МВД из пророссийских регионов.

«Один из показательных моментов, начало противостояния в Донецком аэропорту, который частично занимал кировоградский спецназ. Никто ни в кого не горел желанием стрелять. Но всё же выстрелы прозвучали, полилась кровь и остановить противостояние стало уже невозможно», — отмечает Wargonzo.

Кроме того, как сообщал «Рамблер», жители Белоруссии начали замечать необычную активность армейских частей у границ с Россией и в столичном регионе. В Сети появились видео военных колонн на трассе «Минск-Москва» и на въезде в белорусскую столицу.

Эксперты считают, что это связано с якобы переброской в Белоруссию 200 наемников из России для дестабилизации обстановки в республике накануне выборов.