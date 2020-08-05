Учения артиллеристов прошли на Урале

Военнослужащие артиллерийского соединения танковой дивизии Центрального военного округа отразили нападения диверсионных групп условного противника на эшелон в движении при разгрузке на железнодорожной станции на учениях в Челябинской области . Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Военнослужащие самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали нестандартные методы ведения боевых действий в ходе учения.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных артиллерийских установок "Акация" совершили комбинированный марш, отработав порядок действий при защите воинского эшелона в движении и при проведении разгрузки на железнодорожной станции от разведывательно-ударных групп условного противника.

Главными задачами учений стали поддержание высокой плотности огня по противнику в условиях наличия и отсутствия огневого контакта с его диверсионными группами", — сообщили в пресс-службе.

Контроль за ходом учений осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов. Всего к маневрам привлекалось около 600 военнослужащих из состава артиллерийских и разведывательных подразделений и служб обеспечения и свыше 150 единиц военной техники.