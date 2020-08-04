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Офицеры армии Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах 

RT на русском и ещё 7 31 минуту назад
Офицеры армии Белоруссии поддержали Лукашенко
Фото: Reuters
В Минобороны Белоруссии заявили, что белорусские офицеры заявили о своей поддержке главы страны Александра Лукашенко на президентских выборах.
Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.
Согласно сообщению, Координационный совет офицерских собраний ВВС и войск ПВО обратился к офицерскому корпусу вооружённых сил Белоруссии с предложением о всемерной поддержке Лукашенко на выборах.

«Офицерские собрания поддержали обращение единогласно», — указывается в заявлении.

Ранее Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.
В настоящее время в Белоруссии проходит избирательная кампания в рамках выборов президента, основной день голосования назначен на 9 августа.
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Армия , В мире , Александр Лукашенко , Министерство обороны
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