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Шойгу ввел ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей 

ТАСС и ещё 11 48 минут назад
Шойгу ввел новую ежемесячную надбавку
Фото: ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о введении ежемесячной надбавки для более чем 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей. Об этом министр сообщил во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения", — рассказал министр.

Он добавил, что "в среднем ее размер составит 23 тыс. рублей в месяц".
Шойгу уточнил, что надбавка устанавливается от оклада по воинской должности (для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%) и затронет более 45 тыс. военнослужащих.

"Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом", — подчеркнул министр.

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Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Генштаб , РВСН
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