Белоруссия собирает военных у границы России

Минобороны Белоруссии сообщило о проведении с 11 августа военных сборов для резервистов у границ России — в Витебской области, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства республики Наталью Гаврусик.
«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных Силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», — сказала она.
Помимо этого, Гаврусик уточнила, что в рамках этой работы проводится и уточнение документов военнообязанных, а получение повестки не обзяательно означает призыв на сборы.