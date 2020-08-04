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Белоруссия проведет военные сборы у границ России 

Rambler News Service и ещё 7 35 минут назад
Белоруссия собирает военных у границы России
Фото: РИА Новости
Минобороны Белоруссии сообщило о проведении с 11 августа военных сборов для резервистов у границ России — в Витебской области, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства республики Наталью Гаврусик.
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«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных Силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», — сказала она.

Помимо этого, Гаврусик уточнила, что в рамках этой работы проводится и уточнение документов военнообязанных, а получение повестки не обзяательно означает призыв на сборы.
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Армия , В мире , Политика , СНГ , Министерство обороны
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