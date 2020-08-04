Белоруссия собирает военных у границы России

«Подготовка военнообученного резерва на военных сборах — это процесс, который в Вооруженных Силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа», — сказала она.