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Белоруссия проведет военные сборы на границе с РФ 

Алиса Селезнёва и ещё 12 10 минут назад
Белоруссия собирает военных у границы России
Фото: Министерство обороны РБ
Плановые военные сборы пройдут с 11 августа в Витебской области, граничащей с Россией. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
Как сообщал «Рамблер», ранее Telegram-канал WarGonzo опубликовал информацию о призыве на 25-дневные военные сборы белорусских мужчин до 35 лет, отслуживших в войсках национальной армии. При этом мобилизация была назначена на 10 августа, на следующий день после выборов президента страны.
В Белоруссии готовится срочная 25-дневная мобилизация
Представитель Минобороны Белоруссии подчеркнула, что подготовка на военных сборах идет непрерывно.

«Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года», — отметила она.

Гаврусик также напомнила, что получение повестки необязательно означает призыв на сборы. Актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации — обычная работа военкоматов, подчеркнула она.
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Армия , В мире , Политика , СНГ , Министерство обороны , РИА Новости
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