Белоруссия собирает военных у границы России

Плановые военные сборы пройдут с 11 августа в Витебской области, граничащей с Россией . Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.

Как сообщал «Рамблер», ранее Telegram-канал WarGonzo опубликовал информацию о призыве на 25-дневные военные сборы белорусских мужчин до 35 лет, отслуживших в войсках национальной армии. При этом мобилизация была назначена на 10 августа, на следующий день после выборов президента страны.

Представитель Минобороны Белоруссии подчеркнула, что подготовка на военных сборах идет непрерывно.

«Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года», — отметила она.

Гаврусик также напомнила, что получение повестки необязательно означает призыв на сборы. Актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации — обычная работа военкоматов, подчеркнула она.