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Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020» 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
В Калининградской области проходят масштабные учения под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В маневрах принимают участие примерно 2 000 военнослужащих, также задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, 18 самолетов и вертолетов морской авиации.
В рамках масштабных учений на полигоне Балтфлота «Хмелевка» высадился десант. Военнослужащие морской пехоты десантно-штурмового батальона высаживались на берег с кораблей «Королев», «Минск» и «Калининград», а также малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков». В ходе мероприятий планируется выполнить практические пуски ударных и зенитных ракет и провести артиллерийские стрельбы.
Армия , Видео , Войска , Николай Евменов , Калининградская Область
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