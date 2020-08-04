Калининградской области проходят масштабные учения под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова . В маневрах принимают участие примерно 2 000 военнослужащих, также задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, 18 самолетов и вертолетов морской авиации.

В рамках масштабных учений на полигоне Балтфлота «Хмелевка» высадился десант. Военнослужащие морской пехоты десантно-штурмового батальона высаживались на берег с кораблей «Королев», «Минск» и «Калининград», а также малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков». В ходе мероприятий планируется выполнить практические пуски ударных и зенитных ракет и провести артиллерийские стрельбы.