Пентагон усилит присутствие в Польше

"EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие примерно на 1 тыс. человек Это будет в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше на ротационной основе", — говорится в заявлении Эспера, распространенном пресс-службой Пентагона.