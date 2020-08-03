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Пентагон подтвердил завершение переговоров по оборонному соглашению с Польшей 

ТАСС 1 час назад
Пентагон усилит присутствие в Польше
Фото: Reuters
Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. Это подтвердил в понедельник министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

"EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие примерно на 1 тыс. человек Это будет в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше на ротационной основе", — говорится в заявлении Эспера, распространенном пресс-службой Пентагона.

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Армия , Марк Эспер , Пентагон , Польша
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