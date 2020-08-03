В Венесуэле заметили покупающих водку российских военных

В венесуэльской Валенсии заметили военных, похожих на россиян. Они покупали водку в супермаркете.

Suspected Russian military advisors/engineers in Venezuela spotted again, reportedly spotted in Valencia. Russian advisors/engineers are given FANB uniforms to wear in Venezuela #Venezuela #Russia pic.twitter.com/BhRsoMpPmM— CNW (@ConflictsW) August 2, 2020 Фотография была опубликована в Twitter-аккаунте CNW. На ней запечатлены четыре человека в венесуэльской военной форме. Двое из них изучают полки с алкогольной продукцией, двое других, по всей видимости, что-то обсуждают. При этом рядом с ними стоят несколько корзин с продуктами, в одной из которых можно заметить как минимум три бутылки водки.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти полгода. 23 января председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло во время массовых протестов в Каракасе против нынешнего лидера Венесуэлы Николоса Мадуро.

Вслед за этим ряд государств, в том числе США, официально признали Гуайдо врио главы Венесуэлы. Россия поддержала действующего президента страны, категорически осудив «хаос и двоевластие».

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей.