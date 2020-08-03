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В Венесуэле похожих на россиян военных застали за покупкой водки 

News.ru и ещё 1 56 минут назад
В Венесуэле заметили покупающих водку российских военных
Фото: News.ru
В венесуэльской Валенсии заметили военных, похожих на россиян. Они покупали водку в супермаркете.
Фотография была опубликована в Twitter-аккаунте CNW. На ней запечатлены четыре человека в венесуэльской военной форме. Двое из них изучают полки с алкогольной продукцией, двое других, по всей видимости, что-то обсуждают. При этом рядом с ними стоят несколько корзин с продуктами, в одной из которых можно заметить как минимум три бутылки водки.
Политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти полгода. 23 января председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло во время массовых протестов в Каракасе против нынешнего лидера Венесуэлы Николоса Мадуро.
Вслед за этим ряд государств, в том числе США, официально признали Гуайдо врио главы Венесуэлы. Россия поддержала действующего президента страны, категорически осудив «хаос и двоевластие».
Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей.
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Комментарии
Армия , Хуан Гуайдо , Венесуэла
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