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Танки Азербайджана проходят учения под флагом Турции 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Танки Азербайджана проходят учения под флагом Турции
Фото: википедия
Танк Т-90С принял участие в совместных турецко-азербайджанских учениях, которые проходят на территории Азербайджана. Фото боевой машины под турецким флагом разместил Telegram-канале «Военный осведомитель».
По данным канала, Т-90С принадлежит азербайджанской армии.
В свою очередь в Минобороны Азербайджана подчеркнули, что в широкомасштабных тактических учениях «TurAz Qartalı-2020», которые проходят с 29 июля, задействованы, в том числе и боевые самолеты, а также военно-транспортные и ударные вертолеты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что турецкие танки М60ТМ, модернизированные украинскими инженерами, не прошли испытание боевыми действиями в Сирии. По словам экспертов, военные машины выходят из строя даже при воздействии ударной волны от разорвавшегося в стороне снаряда.
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Армия , В мире , Министерство обороны , Азербайджан , Турция
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