Танки Азербайджана проходят учения под флагом Турции 

Танк Т-90С принял участие в совместных турецко-азербайджанских учениях, которые проходят на территории Азербайджана . Фото боевой машины под турецким флагом разместил Telegram-канале «Военный осведомитель».

По данным канала, Т-90С принадлежит азербайджанской армии.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана подчеркнули , что в широкомасштабных тактических учениях «TurAz Qartalı-2020», которые проходят с 29 июля, задействованы, в том числе и боевые самолеты, а также военно-транспортные и ударные вертолеты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что турецкие танки М60ТМ, модернизированные украинскими инженерами, не прошли испытание боевыми действиями в Сирии. По словам экспертов, военные машины выходят из строя даже при воздействии ударной волны от разорвавшегося в стороне снаряда.