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Немецкие СМИ узнали о создании военных баз России в шести странах Африки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия создает военные базы в Африке
Фото: ТАСС
Россия «на договорной основе гарантировала для себя» право создания военных баз в шести государствах Африки — Центральноафриканской республике, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане, говорится в конфиденциальном документе министерства иностранных дел Германии, оказавшемся в распоряжении СМИ.

«Важным аспектом продвижения России в Африке является военное сотрудничество с режимами, некоторые из которых являются диктаторскими. По информации МИД, «с 2015 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве с 21 страной», — пишет Bild со ссылкой наконфиденциальный документ МИД Германии, в котором отмечается, что прежде «таких стран на всем континенте было лишь четыре».

В документе также отмечается, что «Кремль „на договорной основе гарантировал для себя“ право создания военных баз в шести государствах. Ими являются Центральноафриканская республика, Египет, Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик и Судан», пишет InoPressa.

«Кроме того, российская армия отчасти секретно, отчасти официально занимается обучением солдат соответствующих стран. Так, в Центральноафриканской Республике действуют 180 инструкторов российской армии. В другой части документа говорится: «Примерно 20 малийских солдат ежегодно проходят обучение в России». … При этом во многих странах задействуется и участвует в подготовке к долгосрочному дислоцированию не только официальная армия России. Прежде всего, ставка делается на частные армии, например, «Группу Вагнера», — отмечает издание.

В документе также отмечается, что «с долей рынка 37,6% Россия является важнейшим поставщиком оружия для африканского континента». За ней следуют США (16%), Франция (14%) и Китай (9%).
Аналитики немецкого правительства пришли к выводу, что Россия может дать Африке «гарантии безопасности против „цветных революций“, а „доброжелательно настроенные к России государства могут способствовать тому, что Россия сможет укрепить свою роль, например, в ООН, получая от Африки поддержку своей политики“.
В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что Россия постарается трансформировать отношения со странами Африки на политическом уровне в определенные экономические проекты. Он также заявил, что меморандум между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и комиссией Африканского союза задаст ориентиры, которые позволят реализовать значимые совместные проекты и инициативы в различных сферах.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Владимир Путин , МИД , ООН , ЕАЭС , Bild , Inopressa.ru , Египет , Мадагаскар , Мозамбик , Судан , ЦАР
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