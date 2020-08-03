Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео 

Из Каспийска Дербент был отбуксирован по Каспийскому морю единственный в мире ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь". Он является единственным полностью построенным кораблём проекта 903 из восьми планировавшихся. Этому изделию присущи черты судов и летательных аппаратов, а следовательно достоинства и недостатки и тех и других.

Буксировка самолета по морю заняла около 14 часов, а еще сутки потребовалось на то, чтобы подготовить экраноплан к транспортировке. Планируется, что «Лунь» станет центральным экспонатом дербентского парка «Патриот». Построенный на заводе «Волга» в Нижнем Новгороде, корабль в 1986 году перенаправили на испытания в Дагестан. По их окончании в 1991 году экраноплан передали Каспийской Флотилии.