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Израиль предотвратил взрыв на границе с Сирией 

Lenta.ru и ещё 4 43 минуты назад
Армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией. Видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы злоумышленники, пытавшиеся заложить взрывчатку, опубликовано в Twitter вооруженных сил.
На кадрах видно, как четыре человека подобрались к границе. Утверждается, что они пытались устроить нападение, однако израильская армия нейтрализовала злоумышленников. «Мы будем и дальше защищать границы Израиля от любых угроз со стороны врага», — говорится в записи.
25 июля сообщалось, что двое сирийских военнослужащих пострадали в результате атаки со стороны Израиля. Израильские боевые вертолеты обстреляли ракетами три позиции сирийской армии, расположенные на переднем крае в районе Кунейтра.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Видео , Войска , Конфликты , Оружие , Война в Сирии , ЦАХАЛ , Израиль , Сирия
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