Израиль предотвратил взрыв на границе с Сирией 

Армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией. Видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы злоумышленники, пытавшиеся заложить взрывчатку, опубликовано в Twitter вооруженных сил.

На кадрах видно, как четыре человека подобрались к границе. Утверждается, что они пытались устроить нападение, однако израильская армия нейтрализовала злоумышленников. «Мы будем и дальше защищать границы Израиля от любых угроз со стороны врага», — говорится в записи.

25 июля сообщалось, что двое сирийских военнослужащих пострадали в результате атаки со стороны Израиля. Израильские боевые вертолеты обстреляли ракетами три позиции сирийской армии, расположенные на переднем крае в районе Кунейтра.