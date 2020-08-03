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Европейские оружейники отказываются от услуг США 

Популярная механика и ещё 3 1 час назад
Европейские оружейники отказываются от услуг США
Фото: Популярная механика
Европейские корпорации по производству вооружений и военной техники решили отказаться от использования американских технологий при разработке нового оружия.
Военные корпорации из Германии и Франции намерены заниматься собственными разработками оружия и военной техники и создавать новые штурмовые винтовки, вертолёты и истребители независимо от США. Причина заключается в том, что европейских оружейников категорически перестали устраивать попытки американских военных компаний контролировать продукцию, разработанную при участии американских технологий, а также попытки ограничивать её экспорт.
При этом американская оружейная корпорация Remington, являющаяся старейшим в США производителем оружия, подала заявление о банкротстве. Продажи оружия у компании сократились вдвое по сравнению с 2016 годом, даже несмотря на рост спроса на фоне последних беспорядков в США, что привело к образованию убытков в размере 250 миллионов долларов. Недавно стало известно, что Китай стал второй страной мира по производству различного вооружения после США, а Россия опустилась на третье место в списке.
Чтобы оценить объёмы военно-промышленного комплекса КНР, эксперты изучили финансовые показатели четырёх китайских компаний, выпускающих оружие. Совокупный объём продаж вооружения четырёх китайских компаний в 2017 году составил 54,1 миллиарда долларов. Это на 16,4 миллиарда долларов больше, чем продажи десяти крупнейших военно-промышленных компаний России в 2017 году. При этом эксперты считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.
В Китае существует 10 крупных оборонных корпораций, однако в исследовании рассматриваются всего четыре: AVIC, CETC, NORINCO и CSGC, в отношении которых аналитикам удалось найти более-менее достоверную финансовую информацию. Эти компании охватывают три сектора производства вооружения: авиакосмическую промышленность, электронику и наземные системы. Общий объём продукции оборонные предприятия КНР скрывают.
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Комментарии
Армия , Norinco , Германия , США , Франция
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