Европейские оружейники отказываются от услуг США 

Европейские корпорации по производству вооружений и военной техники решили отказаться от использования американских технологий при разработке нового оружия.

Военные корпорации из Германии Франции намерены заниматься собственными разработками оружия и военной техники и создавать новые штурмовые винтовки, вертолёты и истребители независимо от США . Причина заключается в том, что европейских оружейников категорически перестали устраивать попытки американских военных компаний контролировать продукцию, разработанную при участии американских технологий, а также попытки ограничивать её экспорт.

При этом американская оружейная корпорация Remington, являющаяся старейшим в США производителем оружия, подала заявление о банкротстве. Продажи оружия у компании сократились вдвое по сравнению с 2016 годом, даже несмотря на рост спроса на фоне последних беспорядков в США, что привело к образованию убытков в размере 250 миллионов долларов. Недавно стало известно, что Китай стал второй страной мира по производству различного вооружения после США, а Россия опустилась на третье место в списке.

Чтобы оценить объёмы военно-промышленного комплекса КНР, эксперты изучили финансовые показатели четырёх китайских компаний, выпускающих оружие. Совокупный объём продаж вооружения четырёх китайских компаний в 2017 году составил 54,1 миллиарда долларов. Это на 16,4 миллиарда долларов больше, чем продажи десяти крупнейших военно-промышленных компаний России в 2017 году. При этом эксперты считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.