Страшнее «Сатаны»: как «Сармат» изменит баланс сил

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«Сармат»: для создания новых российских МБР потребовались десятилетия. Но стоило ли ждать? (The National Interest, США) 

ИноСМИ 3 часа назад
Их разработка сопровождалась проблемами, но как только они поступят на вооружение, баланс сил по баллистическим ракетам может измениться в пользу России, уверен автор. Рассказывая об этом и других комплексах, он не забывает усомниться в соблюдении Россией условий Договора РСМД.
Одной из российских ракет самой большой дальности является ракета комплекса РС-36М «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 «Сатана»). Эта межконтинентальная ракета шахтного базирования имеет предполагаемую дальность около 10 тысяч километров и оснащена ядерной боеголовкой. Хотя дальность ракеты «Сатана», бесспорно, впечатляет, она уже устарела. Первоначальный вариант ракеты был разработан почти 50 лет назад, в начале 1970-х годов, а последний — уже более 30 лет назад, в конце 1980-х годов. Ей нужна замена — и этой заменой будет «Сармат».
Дальность «Сармата», вероятно, будет еще больше, чем у «Воеводы». Хотя конкретную информацию о характеристиках получить трудно, дальность этой ракеты может достигать 1800 километров. Разработка началась 2000-е годы, а первоначальный прототип был создан в 2015 году. Наряду с универсальной ядерной боеголовкой ракета «Сармат», по слухам, также может нести 10 больших боеголовок или 16 боеголовок меньшего размера. Одним из современных применений ракеты является то, что она будет служить средством доставки гиперзвуковых маневрирующих управляемых боевых блоков (УББ), которые в настоящее время также находятся на стадии разработки.
Однако в ходе разработки ракеты иногда возникали проблемы — первый же испытательный пуск с наземной шахты выявил технические неполадки в оборудовании пусковой системы. Поступление пакеты «Сармат» на вооружение несколько раз откладывалось, при этом поступление в войска первых серийных образцов первоначально планировалось на 2018 год, а затем было перенесено на 2021 год, хотя сегодня кажется маловероятным, что и эти сроки будут соблюдены.

РС-26 «Рубеж»

«Рубеж» представляет собой ракетный комплекс дорожно-мобильного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой, которая транспортируется к месту старта на большой вездеходной пусковой установке. Как и в случае с ракетой «Сармат», в ходе первоначальных испытаний «Рубежа» на пути поступления ракеты на вооружение возник ряд проблем. Первый испытательный запуск ракеты «Рубеж» в 2011 году закончился неудачей. Возникли проблемы (возможно навигационного характера), и ракета упала недалеко от пусковой установки.
Интересно, что создание и испытание ракеты «Рубеж», возможно, является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ходе первоначальных летных испытаний ракеты «Рубеж» использовалась специальная легкая боеголовка, которая обеспечивала ракете достаточную дальность полета (примерно 5800 километров), что было нарушением условий ДРСМД, согласно которому участникам договора однозначно запрещено размещать ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Однако при последующих испытаниях использовалась более тяжелая боеголовка, что уменьшило дальность ракеты примерно на 3800 километров. Это испытание ракеты дальностью 2000 километров вызвало вопросы о соблюдении Россией условий Договора РСМД.
Пожалуй, наиболее исключительным из этих ракетных комплексов является «Авангард», в состав которого входит гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок, разгон которого и выведение на расчетную траекторию осуществляется с помощью межконтинентальной баллистической ракеты. Различного рода испытания комплекса постоянно затягивались. Первоначальные проекты «Авангарда» были разработаны еще в 1980-е годы. После распада СССР разработка «Авангарда» была приостановлена.
В комплексе «Авангард» в качестве средства, обеспечивающего разгон и выведение гиперзвукового боевого блока, является межконтинентальная баллистическая ракета. Помните уникальные возможности полезной нагрузки ракеты «Сармат»? Она и будет основным — и возможно, единственным — средством доставки УББ в «Авангарде».
Хотя поначалу в Министерстве обороны России заявляли, что «Авангард» поступит на вооружение в российские вооруженные силы в 2019 году, эти сроки, скорее всего, являются оптимистичными. Представители Министерства обороны России ранее признавали, что проблемы на этапе разработки были связаны с необходимостью обеспечения достаточно надежной тепловой защиты для гиперзвуковой ракеты, которая должна лететь с умопомрачительно высокой скоростью в 20 Махов.
Разработка и испытания этих ракет еще не закончены. Следите за развитием событий в этой области в ближайшем будущем.
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Армия , Видео , Статьи , Министерство обороны , НАТО , The National Interest , США
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