В США рассказали «подарке» Трампа Путину

Трамп при помощи вывода войск решил наказать Германию, полагает CNN, и приводит посты американского лидера в Twitter, где тот упрекал ФРГ в просрочке выплат по НАТО и закупке энергоносителей у России

По мнению CNN, могут потребоваться годы на то, чтобы устранить причиненный Трампом Североатлантическому альянсу ущерб.

Решение главы Белого дома раскритиковал руководитель комитета по международным отношениям бундестага Норберт Реттген , заявивший, что вывод войск ослабит НАТО.

Губернатор Баварии Маркус Соедер назвал действия американской стороны серьезным ущербом отношениям между странами, и подчеркнул, что военной выгоды от такого решения нет.

В Кремле, по мнению CNN, такому решению США обрадовались.

«Мы никогда не скрывали, что, [как мы думаем], чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе», — приводятся слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

CNN считает действия Трампа «даром Кремлю», которые не прекращаются.

Ранее Washington Examiner также назвало решение о выводе войск из Германии «подарком Кремлю», который напугал прибалтийские страны.

Эстонский военный атташе в Вашингтоне, капитан ВМС Стэн Сеппер в интервью изданию заявил, что Польша, Литва, Эстония и Латвия находятся ближе всего к Калининграду и являются наиболее «слабым звеном» в обороне НАТО. Он пояснил, что по этой причине минобороны Литвы после новостей о выводе войск из Германии попросило увеличить число американских военных в Прибалтике.

1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».