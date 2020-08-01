Российские военные провели учения в Армении 

Военные, служащие на российской базе в Армении , провели учение на фоне обострения отношений между Ереваном Баку , передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Южного военного округа (ЮВО).

В двустороннем учении участвовали более полутора тысяч российских военнослужащих, а также более 500 единиц военной техники, указано в сообщении. К учениям были привлечены истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и беспилотники.