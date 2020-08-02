«Кто обидит Россию, будет иметь дело с нами»

По его словам, соответствующие слова можно увидеть на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище.

"Куда прикажет верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами", — отметил Шаманов.

Он подчеркнул, что сейчас ВДВ являются "самыми универсальными" войсками российских Вооруженных сил. При этом десантники превосходят остальных по идеологии и боевым возможностям, считает Шаманов.

Также, добавил экс-командующий ВДВ, иногда его бывших подопечных сравнивают с американским корпусом морской пехоты, однако, по мнению Шаманова, существуют определенные несоответствия.

"Морская пехота США — это соединения, которые охраняют, как они говорят, национальные интересы по всему миру. А Воздушно-десантные войска России — инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны, взаимодействия с союзниками по ОДКБ. А при необходимости — выполнять задачи за рубежом", — заключил он.

Второго августа в России празднуется день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет с момента образования этих войск.