Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России 

РИА Новости 47 минут назад
«Кто обидит Россию, будет иметь дело с нами»
Фото: РИА Новости
Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете "Известия".
По его словам, соответствующие слова можно увидеть на одном из плакатов в Рязанском воздушно-десантном училище.

"Куда прикажет верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами", — отметил Шаманов.

Он подчеркнул, что сейчас ВДВ являются "самыми универсальными" войсками российских Вооруженных сил. При этом десантники превосходят остальных по идеологии и боевым возможностям, считает Шаманов.
Также, добавил экс-командующий ВДВ, иногда его бывших подопечных сравнивают с американским корпусом морской пехоты, однако, по мнению Шаманова, существуют определенные несоответствия.

"Морская пехота США — это соединения, которые охраняют, как они говорят, национальные интересы по всему миру. А Воздушно-десантные войска России — инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны, взаимодействия с союзниками по ОДКБ. А при необходимости — выполнять задачи за рубежом", — заключил он.

Второго августа в России празднуется день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет с момента образования этих войск.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Последние новости
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия "Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Аверин выстрелил Жигунову в голову Аверин выстрелил Жигунову в голову
Комментарии 53
Армия , Войска , Владимир Шаманов , Госдума , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Изменила с лучшим другом: россиянин убил жену
Изменила с лучшим другом: россиянин убил жену
«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку
«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение