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В России отметили День ВДВ 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
В России отметили День ВДВ
Фото: РИА Новости
В воскресенье, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск — в 2020 году исполняется 90 лет с даты их основания. Бойцов ВДВ поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что нынешнее поколение солдат достойно продолжает традиции прошлого. Глава государства также подчеркнул, что бойцы ВДВ проявляют безупречную выучку в самых сложных ситуациях. В честь праздника по всей стране прошли показательные выступления десантников и чествования ветеранов ВДВ.
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Армия , Владимир Путин
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