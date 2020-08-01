Пентагон уличили в заимствовании идей у России

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Экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что Пентагон заимствовал идеи советской и российской системы противовоздушной обороны — основы современных Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, у России богатый опыт применения войск противовоздушной обороны.

"Наши специалисты обучали полмира, и многие страны создавали системы ПВО по нашему образцу. Даже прагматичные американцы копировали различные идеи советской, а сегодня российской системы противовоздушной обороны", — отметил Бижев.

В качестве примера генерал-лейтенант рассказал, что Пентагон учитывает российские опыт приоритета выбора целей, частично заимствуя принцип построения боевых порядков. Так, в Сирии зенитные ракетные системы дальнего действия С-300 и С-400 прикрывают комплексы малой дальности "Панцирь", который более эффективно справляется с малоразмерными целями. На данный момент США активно изучают такой опыт применения комплексов различной дальности, уточнил Бижев.